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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يسعى لمنظومة صحية تلبي طموحات المواطن

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين لم يقتصر على حزم المبادرات، لكنه امتد ليشمل تطوير المنظومة الصحية بأكملها، بما يلبي طموحات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها بمحافظات بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى، وجار تطبيقها في باقي المحافظات تباعًا، مؤكدة أن تلك المنظومة هي نواة نظام صحي قوي في مصر يوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.

وأكدت زايد قدرة الدولة المصرية في الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات، بالتوازي مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مستشفيات للفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد وتحديثها بواسطة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.

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