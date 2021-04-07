«فيسبوك» تجري تجارب على رموز «كيو آر» للتعاملات المالية بين الأفراد

تجرى شركة "فيسبوك"، واحدة من أكبر الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عالميًا، تجارب على استخدام رموز "َQR" في التعاملات المالية بين الأفراد داخل الولايات المتحدة.وأشارت مصادر مقربة من صانعي القرار بالشركة إلى أن طريقة رموز "كيو ار" ستسمح للأفراد بتحويل واستقبال الأموال من الآخرين عن طريق القيام بمسح الرمز الكودي الخاص بهم من خلال كاميرات الهواتف الذكية.ومن أجل تفعيل هذه الخاصية، ستسمح "فيسبوك" بوجود مفتاح أو "زر" على شاشة تطبيق "فيسبوك" تحت اسم "فيسبوك باي" أو "دفع عن طريق فيسبوك" ومن خلال وجود لينكات للمسح وربطها بحسابات الأشخاص سيتم تفعيل هذه الأكواد المشفرة لتحويل أو استقبال الأموال بين الأفراد، وتسمح هذه الخاصية أيضًا باستقبال "لينك" للتعامل المالي مع الأفراد عن بعد أو الحصول على طلبات للشراء أو إرسال الأموال.وذكرت الشركة أن هذه التجارب يتم القيام بها حاليًا داخل الولايات المتحدة الامريكية فقط.