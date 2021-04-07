الإمارات: تقديم 47 ألفًا و570 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 47 ألفًا و570 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم إلى 8 ملايين و707 آلاف و73 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 88.04 جرعة لكل 100 شخص.وذكرت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطتها لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.