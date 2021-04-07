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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرصد الكهرباء: 20 ألفًا و600 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل اليوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:43 م
الكهرباء
الكهرباء
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء بلغت 20 ألفًا و600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد- في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 25 ألفًا و700 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و350 ميجاوات.

من جهته، ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الحادية عشرة ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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