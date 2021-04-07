السعودية تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات بكورونا

أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين صفوف المصلين.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء- أن إجمالي ما أُغلق خلال 59 يومًا بلغ 502 مسجد، فُتح منها 475 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وأشارت إلى أن المساجد المغلقة تشمل 4 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير، ومسجدا في كل من منطقة القصيم ومنطقة الباحة، منوهة بأنه تمت إعادة فتح 14 مسجدًا، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وجددت التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك لسلامة وصحة المصلين.