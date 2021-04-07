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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الصيني يحث ألمانيا والاتحاد الأوروبي على التعاون مع بكين لتعزيز الاستقرار في العالم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:18 م
شي جين بينج
شي جين بينج
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حث الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الأربعاء، ألمانيا والاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع الصين، لحماية ودعم التنمية السليمة والمستقرة للتعاون بينهما؛ من أجل تحقيق المزيد من اليقين والاستقرار في العالم.

وقال بينج، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن "الاتصالات العديدة بين الجانبين في العام الماضي أدت دورًا رائدًا في تطور العلاقات الصينية الألمانية والعلاقات الصينية الأوروبية"، معتبرًا أنه "يمكن إنجاز نتائج بارزة ذات مغزى من خلال تعزيز التعاون بين الصين وألمانيا وبين الصين وأوروبا".

وأعرب بينج عن أمله في أن يبذل الجانب الألماني والجانب الأوروبي جهودا إيجابية مع الصين؛ للمحافظة على التطور السليم والمستقر للتعاون الصيني الألماني والتعاون الصيني الأوروبي.

كما أعرب بينج عن استعداد الصين للعمل مع الجانب الأوروبي لإنجاح سلسلة من الأجندات السياسية المهمة للمرحلة المقبلة، وتعميق وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات، وتعزيز التبادلات حول قضية التغيرات المناخية وغيرها من قضايا إدارة العالم، وتطبيق التعددية معا.

وأضاف أن الصين تعارض تسييس قضية لقاح كورونا أو ممارسة "قومية اللقاح"، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، لاسيما الجانب الألماني، لتعزيز التوزيع العادل والمناسب للقاح، ودعم ومساعدة الدول النامية للحصول على اللقاح، وتقديم مساهماتها في تغلب البشرية على الوباء في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العالم الحالي يواجه الكثير من القضايا والتحديات، ويحتاج التعاون الألماني الصيني والتعاون الأوروبي الصيني لمواجهتها، مشيرة إلى أن تعزيز الحوار والتعاون بين أوروبا والصين لا يتفق مع مصالح الجانبين فحسب، بل في صالح العالم كله أيضا، وأن الجانب الألماني مستعد للعب دور إيجابي بهذا الشأن.

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