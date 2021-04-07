«مصر القومي»: تصريحات السيسي طمأنت 100 مليون مصري

أكد المستشار سلطان عبده سلطان الأمين العام لقطاع شمال القاهرة بحزب مصر القومي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخوض معارك ضارية نتيجة التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة وعدم الوصول إلى اتفاق مُلزم وعادل بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي ترفض المقترحات المصرية في المفاوضات التي انتهت بالفشل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.وأضاف سلطان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي" واثق الخطوة، وأن المصريين سوف يخوضون الحرب بكل ما يملكون من قوة، للحفاظ على حقوق مصر والسودان في مياه النيل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعرض لحروب شرسة من قوى الشر والظلاموأضاف سلطان في بيان له، أن الرئيس طمأن 100 مليون وكل محب للسلام وكل من كان يشعر بالقلق بخصوص سد النهضة ومياه النيل ولأول مرة يتحدث بهذه النبرة وكان حاسما اليوم عندما أكد: "أنا مبتكلمش كتير وإحنا في دولة 100 مليون وتاريخنا من آلاف السنين يعكس العمق الحضاري العميق للدولة المصرية".