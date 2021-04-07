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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مصر القومي»: تصريحات السيسي طمأنت 100 مليون مصري

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:55 م
السيسي
السيسي
أشرف لاشين
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أكد المستشار سلطان عبده سلطان الأمين العام لقطاع شمال القاهرة بحزب مصر القومي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخوض معارك ضارية نتيجة التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة وعدم الوصول إلى اتفاق مُلزم وعادل بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي ترفض المقترحات المصرية في المفاوضات التي انتهت بالفشل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وأضاف سلطان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي" واثق الخطوة، وأن المصريين سوف يخوضون الحرب بكل ما يملكون من قوة، للحفاظ على حقوق مصر والسودان في مياه النيل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعرض لحروب شرسة من قوى الشر والظلام

وأضاف سلطان في بيان له، أن الرئيس طمأن 100 مليون وكل محب للسلام وكل من كان يشعر بالقلق بخصوص سد النهضة ومياه النيل ولأول مرة يتحدث بهذه النبرة وكان حاسما اليوم عندما أكد: "أنا مبتكلمش كتير وإحنا في دولة 100 مليون وتاريخنا من آلاف السنين يعكس العمق الحضاري العميق للدولة المصرية".

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