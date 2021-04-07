«تربية الفيوم» تنظم ملتقى التوظيف الرابع (صور)

شهدت صفاء محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، الأربعاء، ملتقى التوظيف الرابع، الذي نظمته الكلية، بحضور إكرام علي مجاور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووليد الشيمي، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأصحاب مؤسسات التوظيف، وطالبات الكلية.ورحبت صفاء بضيوف الملتقى، وأكدت أن الكلية تحتل مكانة متميزة بين الكليات المناظرة لها في تطبيق أفضل معايير الجودة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والمشاركة المجتمعية، ما يسهم في إعداد خريج قادر على التوافق مع متطلبات التغير الذى يشهده سوق العمل، مضيفة أن الكلية خلال الفترة السابقة افتتحت برنامج الإعلام التربوي، والذي يضم استوديو إذاعي وتليفزيوني تعليمي مجهز بأحدث التقنيات، والذي يعتبر خطوة رائدة في صناعة الإعلام التربوي، فضلا عن برامج رياض الأطفال والتربية الخاصة، والتي تدرس خلال تطبيقات توفر أفضل وسائل ومعايير الجودة لإعداد معلمات متميزات في مجال رياض الأطفال والتربية الخاصة.أشارت إكرام إلى أن الكلية تسعى إلى توفير كافة السبل لخريجيها، عن طريق إعداد برامج مستحدثة، وتنظيم دورات تدريبية وملتقيات توظيفية، لتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته.وأكد وليد الشيمى أن هذا اليوم خير دليل على أن طالبات وخريجات كلية التربية للطفولة المبكرة في عقل وذهن إدارة الكلية، وذلك من خلال متابعتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل، مشيرًا أن كلية التربية للطفولة المبكرة، تعد من الكليات العملية المميزة في نسبة توظيف خريجيها.على هامش الملتقى، افتتحت صفاء أحمد عميد الكلية والحضور المعرض الدائم بالكلية، والذى يضم عددًا من المنتجات والمشغولات اليدوية المختلفة، التي شارك بها الطلاب.في ختام الملتقى، قامت عميد الكلية بتكريم الحضور وأصحاب مؤسسات العمل المشاركين في الملتقى كما قدمت طالبات الكلية بعض الفقرات الفنية والاسكتشات.