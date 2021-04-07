دراسة: مشروع رياح أمونت بخليج السويس «صديق للبيئة»

انتهت دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة طاقة الرياح AMUNET بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس، إلى أن المشروع الذي يقع على بعد 200 كم جنوب شرق العاصمة القاهرة، سيوفر 2200 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، فضلًا عن الآثار البيئية والاقتصادية الإيجابية الحاسمة على المستوى الاستراتيجي والوطني والمحلي.وكانت انتهت أمس الثلاثاء الاستشارة العامة حول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة طاقة الرياح AMUNET بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس ESIA لمحطة طاقة الرياح AMUNET 500 ميجاوات في خليج السويس، وأجراها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة بالتعاون مع ECO Consult وGreen Plus، وتم دعوة جميع الأطراف المهتمة لحضور الاستشارة العامة للجلسة حول الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع.