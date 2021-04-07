تباين أداء البورصة فى الختام.. والسوقى يخسر 1.3 مليار جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء على تباين، بدعم من استمرار الضغوط البيعية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بغرض إغلاق المراكز المالية المكشوفة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جى إكس 30" بنسبة 35. 0%، بما يعادل 35.5 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2. 0%، بما يعادل 3.76 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1840.2 نقطة، فى الوقت الذى تراجع فيه المؤشر الاوسع نطاقا "إي جى إكس 100 متساوي الأوزان" هامشيًا بنسبة 09. 0%، تعادل 2.4 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.014 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 434.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 32.3 ألف صفقة بيع وشراء.