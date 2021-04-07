قبرص: لا خطط في الوقت الحالي لتخفيف أو تشديد قيود كورونا

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي بشأن تخفيف أو تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".وأشاد أناستاسياديس- خلال زيارته إلى مقر هيئة التأمين الصحي بمناسبة يوم الصحة العالمي- بكل من أسهم في إدخال النظام العام للرعاية الصحية في قبرص، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق نظام رعاية صحية كامل خلال عامين فقط، حسبما أوردت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) في نسختها الإنجليزية.وفي الوقت ذاته، أعرب الرئيس القبرصي عن أمله في إمكانية استئناف الأنشطة الاقتصادية بنهاية فصل الربيع، بالنظر إلى عدم ظهور أي تطورات غير متوقعة من جانب شركات الأدوية.ولفت أناستاسياديس إلى أن السلطات القبرصية إلى جانب العلماء يعملون على رسم الطريق نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.