عمرو الليثي رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

أقيم، اليوم، في مدينة جدة بالسعودية اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وعلى هامش الاجتماع تم إجراء انتخابات على منصب رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية الجديد.وبإجماع آراء ٥٧ دولة عربية وإسلامية تم اختيار الإعلامي د. عمرو الليثي، مرشح "مصر"، رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية لدورة جديدة.ومن المعروف أن آخر مرة تولت مصر منصب رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية عام ١٩٧٩، وكان يرأسه الإعلامي الكبير الراحل أحمد فراج.يذكر أن اتحاد الإذاعات الاسلامية قد أنشئ بموافقة من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الإسلامية 1975، تعبيرًا عن التمسك والإيمان بالعمل الجماعي، في إطار أهداف منظمة التعاون الإسلامي.ويتكون الاتحاد من هيئات البث في البلدان الأعضاء في الاتحاد، ويقع المقر الدائم للاتحاد بالمملكة العربية السعودية- مدينة جدة، ويهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية، إبراز أهمية التراث، العمل على نشر اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية مع الدول الأعضاء، إبراز الصورة الصادقة المشرفة والحقيقية للأمة الإسلامية، وتصحيح الصورة الخاطئة التي يحملها الغرب عن الإسلام.