الحكومة الألمانية تؤكد دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية

أعربت الحكومة الألمانية وشركاؤها عن الشعور بقلق متزايد حيال تكثيف تواجد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء إن بلادها تدعم السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها.من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن هناك حاجة الآن إلى اتخاذ خطوات للتهدئة.تشير تقارير حالية إلى وجود أنشطة للقوات الروسية والأوكرانية بطول منطقة الصراع في شرق أوكرانيا ما أدى إلى تنامي القلق الدولي حيال إمكانية تفاقم الصراع القائم في تلك المنطقة منذ سبع سنوات من جديد.