«الري» تزيل 100 تعد على النيل في 8 محافظات

يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الأربعا، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 102 تعدي في محافظات الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، دمياط، أسيوط، سوهاج، قنا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 60632 إزالة، في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.