إيران تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر حصيلة لها في إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، بأكثر من 20 ألف إصابة.وقالت طهران إنها سجلت 20954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد يوم على إعلانها عن تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.وإيران حاليا في خضم واحدة من أشد موجات تفشي الفيروس حتى الآن، بعد عطلة عيد النيروز التي استمرت أسبوعين ودفعت ملايين للسفر إلى أماكن العطلات في جميع أنحاء البلاد والتجمع في المنازل، ما شكل تحديا للمبادئ التوجيهية الصحية، وفقا للأسوشيتد برس.