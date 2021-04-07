إيبارشية ملوي تواصل تعليق الأنشطة الكنسية بسبب كورونا

أعلنت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، استمرار تعليق كافة الأنشطة بجميع كنائس الإيبارشية.وأشارت الإيبارشية في بيان لها: "كما تستمر القداسات ي مواعيدها مع التأكيد على الحجز المسبق بنسبة حضور 25% "، كما يمنع تماما صلاة القنديل في المنازل وصلاة الثالث وقاعات العزاء والزيارات المنزلية وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد «البشارة».عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل أهمها، كونه أول الأعياد المسيحية، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.