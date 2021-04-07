صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بمعظم دول الخليج

يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى ستة بالمئة من 5.5 بالمئة قبل أقل من ثلاثة أشهر.وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 2.6 بالمئة كان يتوقعها في يناير.انكمش اقتصاد المملكة 4.1 بالمئة العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.