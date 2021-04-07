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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بمعظم دول الخليج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:49 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى ستة بالمئة من 5.5 بالمئة قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 2.6 بالمئة كان يتوقعها في يناير.

انكمش اقتصاد المملكة 4.1 بالمئة العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

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