من «حكايات ساعة الإفطار» إلى «هلاوس السحور».. كتابات بطلها رمضان

الكتابة الموسمية هي تلك المرتبطة بمناسبات ووقت بعينه، ومنها بالنسبة لعالمنا العربي العربي الكتابات المرتبطة بشهر رمضان، وهناك العديد من الكتب التي جاءت معبرة عن ذلك منها كتاب "حكايات ساعة الأفطار" للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وكتابات الكاتب والروائي شريف صالح والتي جاءت تحت عنوان "هلاوس سحور"، ورواية "الأفطار الأخير" للروائي هشام شعبان.كتاب"حكايات ساعة الإفطار" ل إبراهيم عبد المجيد صدرعن دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع 2012، وضم 30 حكاية منها "رسائل من الجنة، مائدة الرحمن، تامر يؤذن، أفطار في ميدان التحرير"جاءت الحكايات كلها تفوح منها روائح شهر رمضان وطقوسه.يقول عنها إبراهيم عبد المجيد "ساعة الإفطار ليست مثل غيرهاز هي ساعة يصفو فيها الكون والناس لكنها أيضا ساعة لاتنسى، فإذا حدث فيها شيء غير مألوف يأخذ القلوب والأرواح إلى أعلى درجات الدهشة والمفاجاة. لا الحب فيها مثل غيره، ولا الضحك ولا الحزن، ولا اللقاء، ولا الفراق".في نفس السياق جاءت كتابات الكاتب الروائي "شريف صالح تحت عنوان "هلاوس سحور" والتى بدأ العمل عليها في شهررمضان من عام 2016، واستمر إلى اللحظة الراهنة تحت هذا الباب يكتب ويشير إلى العديد من القضايا في مختلف المجالات الأدبية والفنية.وعن ذلك يقول شريف صالح لـ"الدستور" كانت تهاجمنى العديد من الأفكار الغير المنظمة وتحديدا قبل السحور، تصلح لمقالات، فقررت أن أكتبها في هذه الصورة التى يتابعها الأصدقاء عبر صفحة التواصل الاجتماعي.و"هلاوس سحور"هى مجموعة من إنطباعاتي الغير المنظمة والتي يلعب الخيال دور كبير فيها، إلى جانب اسئلتي الشخصية تجاه العديد من القضايا، وعلى مدار خمس سنوات كتبت ما يقرب من 300 نص.في نفس السياق تأتي رواية " الأفطار الأخير" للكاتب الروائي الشاب هشام شعبان والتى صدرت عام 2015، وتدور احداثها كاملة في شهر رمضان.يقول عنها الروائي "هشام شعبان" أن احداث الرواية تدوراحداثها كاملة في شهر رمضان.والغريب انها تكشف التناقض بين كل مايحمله شهر رمضان من رحمة ومحبة وتسامح وكرم وتوبة في وجدان المصريين، وما يدور من افعال الفساد بجميع أشكاله وخاصة الديني المتمثل في شيخ الجامع. إلى جانب كشف نماذج الفساد المتمثلة في طبقة رجال الأعمال، وحتى البسطاء من الأهالي. وتأتي النهاية مأسوية في برحيل كل هؤلاء نتيجة تسمم في إفطار جماعي بقيمه رجل الأعمال لأهل القرية.