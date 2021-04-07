«العربية للسياحة» تعقد اللقاء الثاني حول التحول الرقمي للقطاع

عقد المنظمة العربية للسياحة تعقد اللقاء الثاني حول التحول الرقمي للسياحة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "نحو سياحة عربية بينية ودولية آمنة" الأحد 11 أبريل 2021م بشكل افتراضي عن بعد عبر تطبيق Microsoft Teams.أوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد الحناوي بأن المنظمة ستعقد بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء الثاني لسلسلة لقاءات المعرفة بعنوان التحول الرقمي للسياحة العربية "نحو سياحة عربية بينية ودولية آمنة" في يوم الأحد 11 أبريل 2021م بشكل افتراضي عن بعد Online عبر تطبيق Microsoft Teams حيث قدمت الدعوة لكافة المسؤولين في وزارات السياحة وهيئات تنشيط السياحة بالعالم العربي والشركات العاملة في مجال السياحة وممثلي اتحادات الغرف السياحية بمختلف القطاعات وشركات الطيران والفنادق والخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والعاملين بمهنة الإرشاد السياحي يرأس جلساتها كل من معالي الدكتور ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي عطية.وأشار إلى أن لقاءات المعرفة تهدف إلى تنظيم مناقشة وطرح الأفكار بشكل حر حول قضية ذات اهتمام مشترك دون التقيد ببرتوكولات محددة ويمكن تعريفها بشكل مبسط كعملية محادثة تجمع كافة المهتمين معًا لاستخلاص المعارف بشكل حر ولتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض.وأوضح الحناوي أن أهم محاور الجلسة هي التحول الرقمي في مجال السياحة كتغيير مستدام وليس فقط لمجابهة تحديات وباء كورونا (Covid-19)، ونظرة عامة على التحول الرقمي في الصناعات المتصلة بصناعة السياحة والتحول الرقمي كمطلب أساسي للسائح مستقبلًا، ودور التسويق الإلكتروني في قطاع السياحة، وتعزيز الابتكار في جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومقومات تنمية السياحة العربية البينية والدولية، مواصلًا بأن من أهداف تلك اللقاءات هي إكساب المشاركين فهم أعمق للموضوعات والقضايا المطروحة عن طريق تبادل الأفكار والرؤى، وبناء علاقات إيجابية ودائمة مع المؤسسات الشريكة وتحديد المشكلات والعواقب التي تواجه المؤسسات في تنفيذ أعمالها، واستكشاف فرص جديدة تظهر أثناء النقاش لتطوير الخدمات أو المنتجات، مؤكدًا بأن صناعة السياحة بالمستقبل القريب لن تقيم بالكم حول أعداد السائحين القادمين لدولنا العربية بل ستقيم بالكيف حول ما قدم لهم من خدمات تمتاز بجودتها وتطورها تكنولوجيا مع الالتزام بالإجراءات الصحية التي يجب توفيرها عبر خدمات غير لمسية بداية من وصول السائح وحتى مغادرته مؤكدًا بأن التحول الرقمي أصبح هدف استراتيجي يجب أن يسعى لتحقيقه كافة العاملين بمجال صناعة السياحة بعالمنا العربي.والجدير بالذكر فمن المتوقع أن يساهم التحول الرقمي في مجالي السياحة والطيران لتوليد قيم مضافة قد تصل لـ305 مليارات دولار خلال الفترة من 2020م لعام 2025م وتوليد فوائد غير مباشرة بقيمة 700 مليار دولار من خلال التقليل من الأثر البيئي وتعزيز السلامة والأمن، كما أن من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة انتقالا انتقائيا للوظائف الحالية ويقابل خلق فرص عمل جديدة تعتمد على مهارات العصر الرقمي الجديد، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات فيما يخص التحول الرقمي وحده بحدود 7.5 تريليون دولار.