كوريا الجنوبية توقف تطعيم من تقل أعمارهم عن 60 عاما بلقاح أسترا زينيكا

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إنها ستوقف مؤقتا التطعيم بلقاح أسترا زينيكا لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما في ظل مراجعة أوروبية للقاح، بينما وافقت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون بهدف تسريع حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19.ومن المنتظر أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية نتائج مراجعتها بشأن ما إن كانت بعض حالات التجلط الدموي لدى البالغين مرتبطة بتلقي لقاح أسترا زينيكا.وتصدر الوكالة إعلانها في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.وذكرت وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها منحت موافقة نهائية على استخدام لقاح جونسون آند جونسون بعدما خلصت لجنة خبراء إلى أن اللقاح الذي يؤخذ على جرعة واحدة آمن وفعال.