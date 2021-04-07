«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة تثقيفية إلى متحف الحضارة بالفسطاط

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، رحلة ترفيهية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي تم افتتاحه قبل أيام.حيث تفقد المشاركون في الرحلة المتحف الجديد وقاعات العرض التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة وصولًا إلى العصر الحديث.وعبر المشاركون عن سعادتهم البالغة بتنظيم المجلس تلك الرحلة لمتحف الحضارة باعتباره صرح ثقافي عظيم ساهم في توعيتهم بأهمية وعظمة التاريخ والحضارة المصرية على مر العصور.