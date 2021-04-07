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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة الفلسطينية: أبو مازن صحته جيدة وسيعود إلى الوطن غدًا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:46 م
محمود عباس
محمود عباس
منار أحمد
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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس، أنهى الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا، مؤكدة أنه "بصحة جيدة".

وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس محمود عباس سيعود إلى أرض الوطن غدا الخميس، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الفلسطيني سيتوجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة أنجيلا ميركل.

وكانت مروحيتان أردنيتان قد حطتا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، يوم الاثنين الماضي، لنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة عمان، حيث غادرها بالطائرة الرئاسية إلى ألمانيا في زيارة رسمية.

ولفتت مصادر متعددة إلى أن الرئيس الفلسطيني سيجري فحوصات طبية روتينية في إحدى المستشفيات بالعاصمة برلين، حيث سبق له أن زارها عدة مرات خلال السنوات الماضية من أجل إجراء فحوصات دورية.

وتأتي هذه الزيارة قبل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل، والرئاسية في يوليو من هذا العام.

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