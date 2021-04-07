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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنجاز 70% من كوبري نزلة عبيد ورفع 35 طنا مخلفات في المنيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:43 م
مخلفات في المنيا
مخلفات في المنيا
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال إحلال وتجديد كوبري نزلة عبيد شرق النيل وتم الانتهاء من 70 % من الأعمال، وبدأ، اليوم، صب الكتلة الخرسانية لجسم الكوبري، كما كثفت من حملات النظافة بالأحياء والقري وقامت برفع 35 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع.

و قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم، اليوم، الانتهاء من إنجاز 70 % من أعمال إحلال وتجديد كوبرى نزلة عبيد والذى يخدم قطاع كبير من المواطنين شرق النيل، مؤكدا على سرعة إنجاز الأعمال في الوقت المحدد له، وإزالة أي مشكلة تعيق التنفيذ وبدأت الأعمال الخرسانية ليصب جسم الكوبرى

من جهته قال مصطفى الدبيكي، رئيس قرية نزلة حسين، إنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال فى مدة الشهر المحدد للإنشاء ودخول الكوبري الخدمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا بمواصلة قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة حيث تم رفع ما يقرب من 15 طن من جانبي الطريق من نزلة حسين حتى قرية الحوارته، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

فيما قال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، أنه أعمال النظافة اليومية مستمرة منذ فجر اليوم، وتم رفع ما يقرب من 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

وأوضح عرفات عبدالله، رئيس حي وسط المدينة باستمرار أعمال النظافة اليومية من خلال 3 ورديات يومية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

فيما أشار رمضان جمال، رئيس حي غرب المدينة، إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأنه تمت مواصلة أعمال النظافة بنطاق الحى وشوارعه المختلفة ورفع نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

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