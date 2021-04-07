«الأطباء» توافق على منح دراسية لأعضاءها بخصم 40%

وافقت نقابة الأطباء على التعاون المشترك بينها وبين معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال العرض الذي تقدمت به بمنح معهد الإنتاجية والجودة فرع القرية الذكية للعاملين وأعضاء النقابة نسبة خصم 40%.وأوضحت النقابة، أن المنح تشمل المتقدمين للتسجيل في برنامج الماجستير في إدارة الجودة، الدبلومة في إدارة الجودة، الدكتوراة في إدارة الجودة الشاملة التابعة للأكاديمية البحرية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.