«العناني»: حرصنا على أن يكون موكب المومياوات مهيبا

نظمت جامعة عين شمس ندوة احتفاءً بموكب المومياوات الملكية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع للجامعة، بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من الوزراء.وأكد وزير السياحة والآثار خلال كلمته، أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة علي حرص الوزارة بأن يكون موكب المومياوات الملكية موكبا جنائزيا مهيبا، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو إظهار هيبة مصر في كل شيء، لافتا إلى أن كل تفصيلة بالموكب كانت مدروسة.جاء ذلك خلال ندوة احتفاءً بموكب المومياوات الملكية ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، وعدد من الوزراء السابقين وعمداء الكلية.وأوضح العناني، أن استقبال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للملوك الذين حكموا مصر وسجلوا التاريخ سيظل مشهدا بارزا عالقا بالذاكرة وسيتذكره الأجيال علي مدى الأعوام، كما أن قيام فخامة الرئيس بافتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية ويقف عن يمينه المرجعية الأولى في الثقافة والآثار في العالم مدير عام منظمة اليونسكو، وعن يساره المرجعية الأولي للسياحة في العالم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، يدل علي ثقل ومكانة مصر سياحيا وأثريا.وأشار إلى أنه تم تغليف المومياوات بشكل علمي حفاظا لها واحتراما للملوك، ورغم أن البعض طالب بإظهار شكل المومياوات الملكية لكن ما كان يهمنا هو الحفاظ عليها، مؤكدًا أنه تم دراسة كل حركة وتفصيلة في الموكب بشكل دقيق، ومراجعة المحتوى الأثري يوميا بدقة، وربط ذلك كله بالهوية المصرية.وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال كلمته، إلى أنه استقبل العشرات من الرسائل التي كانت أبرزها كلمة وصلت إليه تحمل كلمة «فخر»، موجها رسالة إلى الطلاب: "اعتزوا ببلدكم وبحضارتكم المصرية، خاصة وأنها حضارة فريدة في العالم"، لافتا إلى أنه تم تجهيز فيلم عن كواليس نقل المومياوات باللغتين العربية والإنجليزية.كما أشار العناني إلى متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من تجهيزات المتحف، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة للجميع، فهو متحفا يجمع تاريخ عواصم مصر القديمة.