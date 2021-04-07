الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي سريع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعاتلتعاف اقتصادي سريع وخفض جاذبية المعدن النفيس، في حين ينتظر المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1737.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1737.70 دولارللأوقية.وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الاتحادي على إخلاف وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.والذهب الذي لا يدر عائدا سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة إذ أنها ترفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات.وينتظر المشاركون في السوق محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الذي عُقد في 16 و17 مارس والمقرر صدوره في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.أظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عامين في فبراير في حين انتعش التوظيف بفضل تعزز الطلب المحلي في ظل زيادة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 ومساعدة حكومية إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة.وعادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو أيضا إلى النمو الشهر الماضي مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.95 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2643.49 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأوقية.