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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الطاووس» ينضم لقائمة مسلسلات «القاهرة والناس» في رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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انضم مسلسل"الطاووس" الذي يخوض بطولته الفنان جمال سليمان لقائمة المسلسلات على شاشة القاهرة والناس في رمضان.

وكانت أعلنت شبكة قناة القاهرة والناس عن عرض مسلسل "فارس بلا جواز" الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى قمر عبر شاشتها خلال شهر رمضان الكريم المقبل.

ويذاع أيضا عبر القاهرة والناس في رمضان مسلسل "ولاد ناس" الذي يخوض بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن والذي يتناول أهمية دور الآباء في حياة أبنائهم.

يشارك في بطولة "فارس بلا جواز" الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي، مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام وهناك العديد من المشاركات للنجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله وأوس أوس وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.

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