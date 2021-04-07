«الغضبان» ينعى محافظ بورسعيد السابق اللواء سماح قنديل

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة، اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.وقال محافظ بورسعيد: "إننا فقدنا رجلًا وطنيًا مخلصًا من أبناء المؤسسة العسكرية والذى كانت له بصمات واضحة في محافظة بورسعيد، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات القومية التي ساهمت في الارتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى أنه كان نموذجًا للبذل والعطاء من أجل محافظة بورسعيد"، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه.