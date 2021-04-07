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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان» ينعى محافظ بورسعيد السابق اللواء سماح قنديل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:52 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة، اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقال محافظ بورسعيد: "إننا فقدنا رجلًا وطنيًا مخلصًا من أبناء المؤسسة العسكرية والذى كانت له بصمات واضحة في محافظة بورسعيد، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات القومية التي ساهمت في الارتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى أنه كان نموذجًا للبذل والعطاء من أجل محافظة بورسعيد"، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه.

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