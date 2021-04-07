مكرم: وجود فرع لبنك مصر بالسعودية مطلب رئيسي لأكبر جالية بالخارج

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة لبنك مصر والسيد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، على منح بنك مصر رخصة لفتح فرع في المملكة، وجاء قرار موافقة منح الرخصة لبنك مصر تمهيدًا لمنح البنك الرخصة في الفترة القادمة كأول بنك مصري يكون له فرع في المملكة العربية السعودية.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وجود فرع لبنك مصر بالمملكة العربية السعودية خطوة تمثل إنجازا كبيرا ومطلبا رئيسا لأكبر جالية مصرية بالخارج، قدموه خلال المؤتمر الأول للكيانات وخرجت به التوصية الأولى لافتتاح فروع للبنوك الوطنية في الدول المتواجد بها جالية مصرية ضخمة وفي مقدمتها المملكة، وكان بنك مصر ممثلًا في جلسات المؤتمر وأيضًا في اللجنة الخاصة لمتابعة تنفيذ التوصيات.وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن بنك مصر له الكثير من الخدمات الالكترونية والتي ستكون مفيدة جدًا بالنسبة للجالية المصرية بالسعودية، كما أنه سيلعب دورا في تيسير عملية التجارة والاستثمار، وكل هذا يصب في إطار خدمة المصريين بالخارج.ومن جانبه، ثمن السيد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، التعاون المثمر والمشترك بين البنك ووزارة الهجرة، لافتًا إلى أن البنك يستهدف التوسع وافتتاح فروع في أفريقيا وآسيا ودول الخليج، وأنه بعد الحصول على الموافقة المبدئية سيتم البدء في المرحلة الثانية وهي التقدم للحصول على الرخصة وافتتاح الفرع لافتًا إلى أن البنك يستهدف افتتاح فروع في "جدة والرياض وتبوك"، ما يخدم التعاون التجاري المصري السعودي ويعزز من الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمملكة والمغتربين من الجاليات وفي مقدمتها الجالية المصرية.وأضاف رئيس بنك مصر أنه يتم التخطيط لفتح فروع ومكاتب تمثيل أخرى بأماكن تعزز تواجده بالخارج، ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل فرع، وغيرها، وذلك من خلال التواجد في الصومال "مقديشيو" وكينيا "نيروبي"، وجيبوتي (جيبوتي العاصمة)، حيث يوجد موافقات مبدئية من السلطات الرقابية المختصة بتلك الدول، كما سيتم تحويل مكتب تمثيل بنك "مصر لبنان" بكوت ديفوار إلى فرع، بجانب وجود شبكة واسعة من المراسلين للبنك تغطي جميع بلدان العالم تُمكنه من سرعة تقديم الخدمات بأكثر الطرق كفاءة لعملائه، حتى يتمكن من تلبية احتياجاتهم الحالية والمتوقعة.ولفت إلى أن بنك مصر يتواجد بالخارج من خلال خمسة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع بباريس وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من الصين "كوانزو" وروسيا "موسكو" وكوريا الجنوبية "سيول" وإيطاليا "ميلانو"، وكل هذه الفروع تلبي رغبات الجاليات المصرية في هذه الدول بخصوص المعاملات المالية والتحويلات الخاصة بهم.