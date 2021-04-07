أحمد أمين ودياب وإيمي غانم وشيكو نجوم المسلسلات على راديو 9090

يخوض كل من النجوم أحمد أمين ودياب وإيمي سمير غانم وشيكو وهشام ماجد المنافسة الرمضانية بالمسلسلات الإذاعية على راديو ٩٠٩٠."كوكو واوا" بطولة شيكو وهشام وميرنا جميل، وهو أول مسلسل إذاعى 3d فى الراديو بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات.الأحداث تدور بشكل كوميدى عن "الكلب كوكو والقط واوا"، والفرق بين حياة القطط والكلاب الصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع نناقش مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على مجتمعنا."جمال كازوزة" بطولة أحمد أمين.. وهو مسلسل كوميدى تتفجر فيه الضحكات من خلال، خلاف بين المؤلف جمال درويش "أحمد أمين" والفنان الممثل أشرف على، حول من منهما له الفضل فى نجاح الأعمال التي قاما بها معًا على مدار السنوات السابقة، هل هو الأداء والتمثيل، أم الكتابة،.. الخلاف أشعله صديقهما "ضياء شرارة"، حتى أن جمال أعلن تحديه أمام الجميع، وقال إنه في قدرته أن يصنع مواهب أخري مثل أشرف بفضل كتاباته وكلماته، وقرر أن يفعل ذلك في مركز الشباب الذي يقع بجوار منزل أمه القديم من خلال مسرحية يقوم بكتابتها وإخراجها يقوم ببطولتها ممثلون ومواهب جدد من أهل المنطقة الشعبية التى يقع بها مركز الشباب.. مهلة الرهان وهى ثلاثين يومًا، وإذا فشل جمال فى مسرحيته، عليه أن يترك المجال ويقوم بفتح "كشك كازوزة" فهل ينجح فى الرهان؟"اتنين فى واحد" بطولة إيمى سمير غانم ودياب.. وأحداث المسلسل تدور فى إطار كوميدى عن فتاة تعمل مدرسة فى أحد المدارس الخاصة وتتصف باللباقة وحب الناس والاحترام الشديد وفى أحد الأيام يحدث لها حادث كبير يسبب لها خلل بالمخ يجعلها فى الليل شديدة الاحترام والتحفظ وفي الصباح شديدة الإجرام، وتعمل حرامية والجميع يطاردها مما يخلق مواقف مثيرة وكوميدية.