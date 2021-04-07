«السكة الحديد»: تراجع في تأخيرات القطارات

قالت هيئة السكة الحديد: إن هناك تراجعًا في معدلات تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هناك تعليمات مشددة لقائدي القطارات بضرورة الالتزام بمواعيد القطارات وعدم التأخر والالتزام بنظام التشغيل.وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنها تسعى لتوفير مستوى مميز لجمهور الركاب، من أجل توفير "حياة كريمة" لهم، خاصة أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من الركاب بصورة يومية.