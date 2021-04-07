رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر العلمي التاسع حول «جامعات الجيل الرابع»

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى الفترة المقبلة إلى أحداث طفرة شاملة بمختلف قطاعات الجامعة، موضحا أن التطوير بدء من تطوير البنية التحتية والتي بدأت من الحرم الجامعي، والكليات والمعامل وغيرها، وكذلك تطوير قصر الزعفران الإدارة العليا للجامعة، منوها بأن الجامعة ستفتتح خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ المقبل، كليتين وهما طب بيطري وآثار، لبدء الدراسة بهم لتصبح بذلك عدد كليات الجامعة ١٧ كلية.وأشار إلى أنه وبالرغم من كل التحديات التي على رأسها أزمة كورونا فيروس كوفيد ١٩، حرصت على عقد مؤتمرها العلمي التاسع بدءا من اليوم.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع للجامعة بعنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات" بحضور فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، الدكتور على مصليحى وزير التموين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة وداى النيل وزير النقل الأسبق والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية الأسبق، الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعه عين شمس الأسبقونائب وزير الاتصالات ونائب وزير التربية والتعليم ونائب وزير التضامن الاجتماعي وكيل شيخ الأزهر الشريف والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأضاف المتينى أن فرع الجامعة بالعبور سيكون مزود بجميع البرامج التعليمية البينية، فضلا عن إنشاء كلية طب بالمدينة الطبية بفرع الجامعة بالعبور، مشيرا إلى أنه في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، سيتم البدء الفترة القريبة بإنشاء جامعة عين شمس الأهلية بمنطقة التجمع على مساحة ٤٠ فدانا، وستحتوي على ٧ كليات وفقا لأحدث ما توصل إليه التعليم الجامعي، وبما يساهم في خدمة وتنمية قطاعات المجتمع المصري، لافتا إلى أن الشهر المقبل ستشهد الجامعة، أيضا افتتاح مركز الابتكار بالجامعة والذي سيعد المركز الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والعربية.وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة مرت الفترة الماضية بمراحل تطوير مختلفة ومستمرة على مدار الـ20 عاما الماضية، منوها بأن التنافس المحلى والدولي والإقليمي، أصبح واقع يعايشه الجميع ويجب مسايرته، موضحا أن الهدف الرئيسي هو العمل على إيجاد خريج ذو جودة وجاهزية لمتغيرات سوق العمل المختلفة، في وجود ثورة صناعية رابعة وكذلك ثورة معلوماتية لا تترك مكان إلا للمتميزين والنابغين وكذلك أصحاب الابتكارات والرؤى المستقبلية.ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، أن الجامعة اختارت عنوانا يدل على الجهد والعمل والتوجهات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها وتتمثل في التحول إلي جامعات الجيل الرابع والوصول الي العالمية، موضحا أن الجامعة تعمل على إبرام العديد من الاتفاقيات، حيث تم الانتهاء من ما يقرب من ٢٢٩ اتفاقية تبادل تعليمي، واستقبال طلاب من ١١٤ دولة بمختلف دول العالم.وأشار صالح، إلي أن الجامعة تسعى للشراكة محليا ودوليا التعليم والتعلم وإتاحته لمن يشاء سواء كان التعلم أو التعلم والابتكار، فضلا عن دعم الخبرة والابتكارات بمختلف المجالات، إلى جانب وجود تعاون مع عدد من الهيئات لتطوير المنظومة التعليمية وتطويع إمكانيات الجامعة في خدمة المجتمع، ومساهمة الجامعة مع وكالة الفضاء المصرية بشأن تصنيع قمر تعليمي تدريبي لطلابها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.وتابع أن المؤتمر يمضي في ثلاث محاور مختلفة تمتد لـ٣ أيام، تهدف إلى مناقشة وتبادل الأفكار، بمشاركة ٤ قطاعات في الجامعة مشيرا إلى أن العمل يجري على مدار اليوم.وكانت فعاليات الافتتاح قد شهدت عرض فيلم تسجيلي عن الجامعة، يذكر أن المؤتمر الذي يستمر حتى ٨ أبريل الجاري يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات من خلال جلساته في مختلف القطاعات.حيث يشمل قطاع العلوم الأساسية 4 جلسات تناقش التحول الرقمي، التغير المناخي، تحديات الحفاظ على البيئة، الأمن الغذائي، التنوع البيولوجي العالمي، الجديد فى تطعيمات كوفيد-19 واستخدام النانوتكنولوجى في جميع التخصصات.ويناقش القطاع الهندسي وعلوم التكنولوجيا من خلال جلساته الأربع، الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية، الجامعات الخضراء ومراكز التميز للطاقة والمياه.ويناقش القطاع الطبي في 5 جلسات، أنماط الرعاية الصحية المستقبلية، مستقبل تطور التعليم الطبي، الطب الدقيق والشخصي (الجيني) في أفريقيا، التنمر وتواصل القطاع الصحي بجامعة عين شمس مع المجتمع، هذا بالإضافة لعدد من ورش العمل.أما قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فسيناقش في 4 جلسات جامعات الجيل الرابع بين الفرص والتهديدات، البحث العلمي في جامعات الجيل الرابع، التنمية المستدامة وإدارة الأعمال، بالإضافة لجلسة هامة لقطاع العلاقات الدولية يعرض فيها نشاط الجامعة لبعض الشراكات الناجحة التي قامت بها الجامعة مع عرض الهيئات المانحة للمشروعات البحثية بمشاركة الطلبة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس المبعوثين إلى الخارج.