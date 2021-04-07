لينا شاماميان على مسرح النافورة بالأوبرا غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا للمغنية السورية لينا شاماميان وذلك في الثامنة مساء الخميس ٨ أبريل على مسرح النافورة.يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة المميزة موزعة بطريقة جديدة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش وغيرها إلي جانب بعض المؤلفات المصرية الشهيرة.يذكر أن السورية لينا شاماميان من مواليد دمشق عام 1980 من أصول أرمنية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى وتخرجت كمغنية كلاسيكية، قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها الفنية التى امتدت ل 20 عام ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.