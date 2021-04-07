عضو بالشيوخ تدعو لأخذ دواء مضاد للتجلط قبل تناول لقاح أسترازينيكا

دعت الدكتورة سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والأستاذة بطب عين شمس، من سيأخذون لقاح اكسفورد أسترازينيكا بأن يتناولوا دواء مضاد للتجلط قبيل أخذ اللقاح وذلك كإجراء وقائي لمنع حدوث تجلطات الدم، مشددًة على أن إصابة عدد محدود من الأشخاص بتجلط الدم عقب تناول اللقاح لا يعد دليلًا دامغًا على أن اللقاح هو المتسبب في ذلك.وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ" الدستور"، أن اللقاح آمن وفعال وفقًا لتأكيدات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن ما أعلنته وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية بوجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التى لوحظت بعد أخذه لا يعنى أن كل من سيتناول اللقاح سيصاب بتجلط الدم خاصة وأن عدد المصابين بالأعراض الجانبية مقابل عدد من تلقى اللقاح دون أعراض أقل بكثير.وقد تلقت مصر شحنة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا" 850 ألف جرعة "من منذ أيام، وكانت وكالة تنظيم الدواء الأوروبية قد أعلنت أمس عن وجود صلة بين تلقي لقاح اكسفورد أسترازينيكا والإصابة بتجلط الدم، فيما أوقفت جامعة أكسفورد مؤقتًا تجارب لقاح أسترازينيكا على الأطفال في انتظار التحقيق من قبل الهيئة المنظمة للأدوية في المملكة المتحدة في الروابط المحتملة لجلطات الدم لدى البالغين، فيما قامت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام اللقاح مؤقتًا.