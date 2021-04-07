رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ تدعو لأخذ دواء مضاد للتجلط قبل تناول لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:33 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
سعيدة عامر
طباعة
دعت الدكتورة سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والأستاذة بطب عين شمس، من سيأخذون لقاح اكسفورد أسترازينيكا بأن يتناولوا دواء مضاد للتجلط قبيل أخذ اللقاح وذلك كإجراء وقائي لمنع حدوث تجلطات الدم، مشددًة على أن إصابة عدد محدود من الأشخاص بتجلط الدم عقب تناول اللقاح لا يعد دليلًا دامغًا على أن اللقاح هو المتسبب في ذلك.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ" الدستور"، أن اللقاح آمن وفعال وفقًا لتأكيدات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن ما أعلنته وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية بوجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التى لوحظت بعد أخذه لا يعنى أن كل من سيتناول اللقاح سيصاب بتجلط الدم خاصة وأن عدد المصابين بالأعراض الجانبية مقابل عدد من تلقى اللقاح دون أعراض أقل بكثير.

وقد تلقت مصر شحنة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا" 850 ألف جرعة "من منذ أيام، وكانت وكالة تنظيم الدواء الأوروبية قد أعلنت أمس عن وجود صلة بين تلقي لقاح اكسفورد أسترازينيكا والإصابة بتجلط الدم، فيما أوقفت جامعة أكسفورد مؤقتًا تجارب لقاح أسترازينيكا على الأطفال في انتظار التحقيق من قبل الهيئة المنظمة للأدوية في المملكة المتحدة في الروابط المحتملة لجلطات الدم لدى البالغين، فيما قامت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام اللقاح مؤقتًا.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

الأكثر قراءة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

«رحلة قلب قاصر» كتاب طبي جديد وتجربة شخصية لـ عمران الشامسي

سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي

أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر..الأحد المقبل