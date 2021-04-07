رئيس هيئة الغذاء: تسجيل 1200 منشأة منها 267 فى القائمة البيضاء

أشاد الدكتور حسين عبدالعزيز رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمجتمع الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا بأنها أهم المناطق الذى يتردد على زيارتها، ويستهدف مساندة المستثمرين فى تحسين جودة الغذاء المصرى سواء للسوق المحلية أو التصدير وخلق مجتمتع تنافسى.وقال عبدالعزيز خلال مؤتمر نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان: إنه خلال العامين الماضيين لم يحدث أزمة غذائية فى مصر ونقوم بتدريب كل المفتشين على التعامل بحرفية شديدة مع المستثمرين وتلبية متطلباتهم، كما وافق على منح مزيد من التسهيلات للمصانع لتوفيق أوضاعهم.وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "سجلنا 1200 منشأة غذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء منهم 267 فى القائمة البيضاء، مؤكدًا أن أى مصنع لم يسع للتسجيل ولكن باشتراطات الهيئة سيواجه العقاب، ويجب أن ينصاع الغذاء المصرى لاشتراطات الهيئة، مؤكدًا بأن القانون الجديد سيحمى الصناعة ويمنع الغش بما يتوافق مع المعايير الدولية".وأكد بأن الهيئة تقوم حاليًا بالعديد من الإجراءات التى تلبى كل احتياجات ومتطلبات المستثمرين بما يحقق غذاء أمن للمصريين، وتوفير كل التسهيلات للمصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة، وتوفير طرق جيددة لتواصل مع المستثمرين وفتح التسجيل وتوفيره أمام مصانع العاشر بالكامل.