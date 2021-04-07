بعد خفض الأسعار 30%.. إقبال من مواطني مطروح على معرض أهلا رمضان

رصدت "الدستور" إقبال المواطنين في اليوم الثاني من افتتاح معرض أهلا رمضان، على شراء السلع الأساسية، واللحوم الطازجة، بالإضافة إلى الخضروات.وأقبل المواطنون في المحافظة على شراء اللحوم الطازجة، وذلك بعدما قام محافظ مطروح بخفض سعرها إلى 100 جنيه لتخفيف العبء علي المواطنين، وكذلك تخفيضا لعدد من السلع المختلفة والخضروات.وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد افتتح، أمس الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 30%، للتخفيف عن المواطنين وذلك أمام الديوان العام للمحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح.وشدد المحافظ على توفير السلع واللحوم بجودة عالية وأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه سيتابع عمل المعرض وسيراقب القوافل التي ستجوب جميع القري والنجوع.