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القبلة

الأزهر يناقش الاستفادة من التقنيات الرقمية في التدريس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:32 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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أكد الدكتور إيهاب حمزة، أستاذ تكنولوجيا التعليم، عميد كلية التربية جامعة حلوان، أن مميزات التعليم المدمج أنه يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي، موضحًا أن التعليم المدمج يهدف إلى تطوير العملية التعليمية ويقدم خبرة تعليمية فريدة لكل متعلم تتسق مع شخصيته واهتماماته.

وأوضح الدكتور محمد والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، خلال كلمته بالجلسة الرابعة من مؤتمر "تعليم الوافدين والتحول الرقمي" والتي دارت حول "التدريس في ضوء توظيف تقنيات العصر الرقمي"، أنه لابد من تحديد الأهداف الرئيسة للتدريس في العصر الرقمي، وبيان أهم متطلبات بيئة التعليم الرقمية الحديثة، مع تحديد جهود تحقيق التواصل في بيئات التعلم الرقمية.

وبيّن الدكتور رضوان الرحمن، رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية، جامعة جواهلالال نهرو بالهند، والذي تناول "تقنية تدريس الطلاب الهنود والأجانب.. مشاكلها وحلولها"، أن التطورات في التكنولوجيا جعلت التعلم عن بعد خيارًا أكثر قابلية للتطبيق، حيث أصبح الطلاب قادرين على التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم، ولكن هناك بعض المعوقات الني تحتاج إلى بعض الوقت لحلها، وخاصة في ظل الظروف التي ألمت بالعالم.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالدقهلية جامعة الأزهر، الذي تناول "استراتيجية مقترحة لتطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف في ضوء متطلبات التحول الرقمي"، ضرورة أن تشمل الاستراتيجية على رسم سياسة التحول الرقمي وتحديد المسؤوليات والمهام وإدارتها ومراقبتها ومتابعتها، مع تشجيع مشاركة المعلمين والطلاب على التجريب، فضلًا عن تحديد مدى الفجوة الرقمية مع بناء رؤية للتحول الرقمي في النظام التعليمي.

وتناولت الدكتورة أمل نصر الدين، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، "نموذج خبرة المستخدم في تصميم التعليم الرقمي للوافدين"، موضحة أن تحسين أداء المستخدم في المؤسسات التعليمية عاملًا حيويًا في توليد الاستفسارات والتطبيقات من الطلاب الوافدين المحتملين، من خلال تسهيل العثور على المعلومات الأكثر صلة بموقع المؤسسة التعليمية، وبهذا يتم فتح الطريق لزيادة أعداد المتقدمين للدراسة من الوافدين.

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