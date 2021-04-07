تعاون إقليمي لمستقبل فعال للطاقة.. انطلاق مرحلة «MeetMED» الثانية

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثانية للاجتماع الافتراضي الخاص بالتخفيف من انتقال الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمشاركة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة و"ميدنر".ويعد مشروع التخفيف من انتقال الطاقة التمكينية في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، تم تطويره من قبل الرابطة المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.بعد نجاح مرحلته الأولى (MEETMED I من 2018 إلى 2020، يبدأ مشروع MeetMED مرحلته الثانية بهدف تعزيز أمن الطاقة في البلدان المستفيدة (وهي الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس)، وتعزيز انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفقًا لذلك، سيساهم "MeetMED II" في خلق سياقات اجتماعية واقتصادية أكثر استقرارًا وكفاءة وتنافسية ومرونة للمناخ في البلدان المستهدفة.وتهدف أنشطة "MeetMED II" إلى تعزيز تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة في البلدان مع التركيز على قطاعات البناء والأجهزة من خلال نهج متعدد النطاقات ومتعدد الشركاء وشامل على المستويين المحلي والإقليمي، وبالتالي تعزيز التعاون الإقليمي.وسيجمع هذا الاجتماع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية لتقديم أهداف "MED II"" والنتائج المتوقعة. وسيحدد أوجه التآزر المحتملة والتحديات والأولويات وحشد الجهود لإثراء تأثيرات المشروع ونتائجه.