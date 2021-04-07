غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن «الحمرايا» ببني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر فصل التيار عن منطقة الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل، من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهر غد الخميس، وذلك لإجراء الصيانة.وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.