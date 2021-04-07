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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتعاش قطاع الخدمة فى بريطانيا خلال مارس الماضى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجل قطاع الخدمة في بريطانيا نموًا قويًا خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل انتعاش الطلبات والتوظيف مقارنة بشهر فبراير الماضي، وفقًا للبيانات التي أصدرتها هيئة «إي إتش إس» ماركيت للأبحاث السوقية اليوم الأربعاء.

وقد ارتفع مؤشر مديرى المشتريات في قطاع الخدمات إلى 56.3 خلال شهر مارس الماضى، بعدما سجلت 49.5 نقطة في فبراير الماضي.

وجاءت هذه القراءة لتتجاوز 50 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، مما يدل على انتعاش القطاع.

وربط من شملهم استطلاع الهيئة بين المستويات المرتفعة للنشاط بالتعافى فى قطاع الأعمال وإنفاق المستهلكين.

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