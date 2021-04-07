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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: مصر يتولد عنها 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه تم إطلاق المبادرة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية جاءت فى ظل قيادة سياسية لرئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي داعمة وواعية بأهمية الملف البيئي ودمجه فى قلب الاقتصاد القومي التنموي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم منذ ٣ سنوات وضع هدف تطوير القطاع البيئي بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من خلال العمل على محورين الحد من التلوث إضافة إلى العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية والذي تم من خلاله تغيير لغة الخطاب البيئي.

وأشارت وزيرة البيئة أن العمل على مختلف الملفات البيئية والمبادرات يتم من خلال إشراك الشباب ومشاركة القطاع الخاص والعمل على زيادة التوعية والوعى لمختلف القضايا البيئية مشيرة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر للتوعية ورفع الوعى البيئي لدى كافة المواطنين بمختلف القضايا البيئية إضافة إلى العمل على تقليل تكلفة التدهور البيئي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر يتولد عنها ٩٠ ألف طن من المخلفات الإلكترونية يتولد  ٢٣% من القطاع المنزلى من إجمالى المخلفات الالكترونية ونعمل من خلال إطلاق المبادرة على تقليل المخاطر الصحية والمساعدة فى خلق فرص عمل وإعطاء نماذجه ملموس وعلى أرض الواقع للإقتصاد الأخضر والدوار.

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