أوغندا تدرس فرض ضريبة جديدة على الإنترنت

ذكرت وزارة المالية الأوغندية في تغريدة أن البلاد تقترح فرض ضريبة بنسبة 12 % على بيانات الإنترنت وتعفى منها مشتريات الخدمات الطبية والتعليمية.وفي المقابل، تريد الوزارة إلغاء ضريبة يومية بقيمة 200 شلن على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.يشار إلى أن العائدات الضريبة التي أدخلت في 2018 كانت أقل من المستوى فيما تجنبها المستخدمون من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، حسب هيئة الإيرادات الأوغندية.وذكر البرلمان الأوغندي على موقعه الإلكتروني أنه من بين الضرائب الأخرى المقترحة فرض ضرائب على التراخيص السنوية لأصحاب المركبات ورسوم تصديرية بقيمة 200 دولار لكل كيلوجرام من الذهب و1% من قيمة المعادن غير المعالجة.