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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فوائد التمارين الرياضية في رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:28 م
التمارين الرياضية
التمارين الرياضية
شيماء دهب
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تعتبر التمارين الرياضية من الأمور الجيدة والمفيدة في رمضان حال الرغبة لانقاص الوزن، ووفقًا لموقع HEALTH فإن الرياضة تحافظ على ضغط الدم، ومستوى ضخه بالجسم، وحرق الدهون بصورة مثالية.

-حرق الدهون:
خلال فترة الصيام يقوم الجهاز العضلي بالحصول على الطاقة عن طريق استخدام الجلوكوز المتواجد في الكبد فاذا زاد المجهود البدني وزادات الحاجة للطاقة وعدم كفاية الجلوكوز في الكبد يقوم الجهاز العضلي باستخدام مصدر آخر وهو تحليل الدهون من الأنسجة الشحمية وأكسدة الأحماض الدهنية لذا فالصيام والرياضة فرصة لحرق المزيد من الدهون.

-تنشيط التميل الغذائي:
الرياضة تعمل على زيادة كفاءة عمل الكبد وتنشيط التمثيل الغذائي.
-كسب المزيد من الطاقة:
يعمل الصيام على كسب المزيد من الطاقة عن طريق تنشيط جميع عمليات الأكسدة وجميع أنطمة إنتاج الطاقة في الجسم.
-زيادة كفاءة الجهاز الدوري:
يزيد من انتاج عدد كرات الم الحمراء وزيادة كمية الهيموجلوبين الذي يقوم بحمل ونقل الأكسجين
-تقوية الجهاز المناعي:
يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض وتقوية عضلة القلب والرئة والقضاء على الخمول والكسل.
-توازن الجسم:
ممارسة الرياضة مهمة للمحافظة على توازن مكونات الجسم من سوائل وعضلات ودهون وعظام.

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