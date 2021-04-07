التحفظ على 8 أطنان زيت طعام في مصنع بدون ترخيص بأشمون

قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، إنه تم تحرير محضر جنح رقم 2258 لسنة 2021، ضد مصنع تعبئة زيت طعام بناحية مدينة أشمون لإدارته دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم ضبط والتحفظ على (8 أطنان زيت طعام، و150 كرتونة زيت منتج نهائي)، فيما تم تحرير محضر جنح رقم 2259 أشمون ضد المدير المسؤول عن مخزن مواد غذائية بناحية سمادون لحيازته وعرضه للبيع سلعا غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على (300 كرتونة جبن مجهولة المصدر)، كما تم تحرير محضر جنح رقم 846 السادات ضد صاحب محل سوبر ماركت بناحية السادات، لحيازته وعرضه للبيع مياه غازية منتهية الصلاحية وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 6 زجاجات غازية منتهية الصلاحية.وأضاف " الجمال" بأنه تم تحرير 157 محضرا تموينيا تنوعت ما بين 63 محضر مخالفات مخابز، و94 محضر أسواق، وذلك خلال قيام حملة تفتيشية عن اليوم الأربعاء بنطاق المحافظة.