توزيع 6.58 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى كندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن إعطاء 6.58 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.وأفادت البيانات بأن معدل التطعيم في كندا يقدر بــ164 ألفًا و658 جرعة يوميًا.ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد تسعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت كندا حملة التطعيمات قبل نحو 15 أسبوعًا.