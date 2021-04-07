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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المستشفيات التعليمية» تكرم خريجي البورد الدولي لاستشاريي الرضاعة الطبيعية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:25 م
الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي السودة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية حفلًا لتكريم الخريجين وتوجيه الشكر لكل من شارك ي هذه فعاليات اليوم العالمي لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، والذي يعد احتفالًا سنويًا لخريجي "البورد" الدولي.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن اليوم العالمى لاستشاريي الرضاعة الطبيعية من الفعاليات التى تحرص الهيئة على المشاركة بها سنويًا، فى إطار دعمها الكامل لتقديم خدمة طبية متميزة لصحة المرأة والطفل، حيث يؤدى استشارى الرضاعة الطبيعية دورًا هامًا فى دعم التغذية السليمة والنمو الصحى للأطفال، ويشارك هذا العام فى الاحتفال بيوم استشاريي الرضاعة الطبيعية المعهد القومى للتغذية ممثلًا لوزارة الصحة والسكان، واليونسيف كونها مؤسسة دولية مهتمة بدعم التغذية السليمة للأطفال، وأيضًا الجمعية المصرية لإستشاريي الرضاعة الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمركز القومى للبحوث، وقد قام إستشاريي الرضاعة الطبيعية هذا العام بزيارة 17 محافظة، لعمل ورش العمل والمحاضرات بدءًا من 8 مارس 2021 وحتى 23 مارس 2021.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية والاستشارى الدولى للرضاعة الطبيعية، على حرص إستشارى الرضاعة الطبيعية على دعم الأمهات طوال فترة الحمل، وإعدادهم نفسيًا لتحمل مسئولية التغذية السليمة لأطفالهم، والتى تبدأ من أول لحظة بعد الولادة، كذلك أثناء فترة الحمل يتم تدريب الأمهات على أساسيات التغذية السليمة لهن ولأطفالهن، لذلك يعد إعداد وتدريب إستشارى الرضاعة الطبيعية جزءًا رئيسيًا في دعم التغذية السليمة للأطفال.

وأضافت بأنه جرت العادة كل عام أن يتم الإحتفال عن طريق عمل ورش عمل ومحاضرات توعية للفرق الطبية التى تعمل على الرعاية الصحية الخاصة بالأم والطفل، وأيضًا يتم عمل محاضرات توعوية مجانية للأمهات وذلك على مستوى الجمهورية، وفي إطار الاحتفال الختامى بيوم استشارى الرضاعة الطبيعية، يتم تسليم شهادات تكريم للحاصلين على البورد الدولى للرضاعة الطبيعية دفعة 2020 وعددهم 66 طبيب.

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