«مستثمرو العاشر» تجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء

استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، صباح اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الكتور حسين منصور لمناقشة ووضح حلول لكافة المشكلات التى تواجه مستثمرى العاشر من رمضان.رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء مؤكدا على أهمية ما تقوم به نظرا لإستراتيجية هذا القطاع ودور الهيئة تحسين جودة الغذاء المصرى للسوق المحلى أو المُصدر خارج مصر.وأدار استفسارات المستثمرين مع رئيس هيئة سلامة الغذاء كلا من المهندس حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية والاستاذ السيد بسيونى للوصول إلى حلول عملية تلبى احتياجات المصانع وتساعد فى زيادة العملية الإنتاجية.حضر الاجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية وعضو مجلس الإدارة والمهندس عادل الشنوانى وبسيونى أعضاء مجلس الإدارة والدكتور هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى عشرات المستثمرين فى القطاع الغذائى بمدينة العاشر من رمضان.