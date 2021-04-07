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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:28 م
نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي بارك جيه
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بحث نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي بارك جيه مع وزيرة الدفاع البريطانية أنابيل جولدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الدفاع.

وأوضحت جولدي- خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، حسب بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أوردته وكالة يونهاب الكورية- أن بلدها اختارت كوريا كدولة شريكة رئيسية، معربة عن أملها في تعميق العلاقات بشكل أكثر.

واتفق الجانبان على عقد لقاء أمني ثنائي رفيع المستوى في سول في سبتمبر المقبل ومناقشة سبل محددة لتعزيز التعاون.

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