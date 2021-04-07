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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة: مصر تمتلك أدوات القوة لمواجهة اثيوبيا في معركة سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:23 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس للنواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشأن سد النهضة خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مؤكده أن يأتي هذا المجمع استكمالا للخطة التي وضعتها الدولة في وقت سابق نحو التحول الرقمي.

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن موقف إثيوبيا بعد فشل المفاوضات موقف عبثي ويمكن وصفه بأقل من ذلك، والمسارات المتبقية بعد إعلان أديس أبابا إقدامها على الملء الثاني يوليو المقبل تزامنًا من موسم الفيضان سيترتب على ذلك تأثيرات مضرة جدًا على السودان وستهدد أمن السودان القومي اولا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجانب الإثيوبي غير مدرك لفكرة المساس بالحق الوجودي للدولة المصرية ولا لتبعات استمرار التعنت الإثيوبي، بشأن حل أزمة سد النهضة، مؤكدة أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من أدوات القوة والقدرة لاستخدامها في هذه المعركة مع إثيوبيا ولا داعي للقلق.

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