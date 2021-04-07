محمد العدل: «السبكي» انقذ السينما وجائحة كورونا أنعشت المنصات

أكد الدكتور محمد العدل أنه لم يفرض يوما ممثلا على أى مخرج عمل معه طوال مشواره الفني.وأضاف العدل خلال ماستر كلاس له ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة أن المنصات أفادت الأفلام القصيرة والمستقلة، وساهمت جائحة كورونا في ازدهارها بعد إغلاق دور العرض وما تلاها من خسائر هائلة لصناعة السينما حول العالم.وتابع: أنا ضد الهجوم المستمر على عائلة السبكي والتي أعتقد أنها أنقذت السينما في فترة زمنية حرجة ولولاها لانهارت دور العرض وأغلقت بعضها وتم تسريح موظفيها.الندوة أدارها المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان الذي حرص على الحديث عن محطات في مشوار محمد العدل الغني، وتطرق إلى كواليس أفلام أمريكا شيكا بيكا، مافيا، ومولانا.