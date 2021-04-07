رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد العدل: «السبكي» انقذ السينما وجائحة كورونا أنعشت المنصات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:22 م
الدكتور محمد العدل
الدكتور محمد العدل
دعاء عبد المقصود
طباعة
أكد الدكتور محمد العدل أنه لم يفرض يوما ممثلا على أى مخرج عمل معه طوال مشواره الفني.

وأضاف العدل خلال ماستر كلاس له ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة أن المنصات أفادت الأفلام القصيرة والمستقلة، وساهمت جائحة كورونا في ازدهارها بعد إغلاق دور العرض وما تلاها من خسائر هائلة لصناعة السينما حول العالم.

وتابع: أنا ضد الهجوم المستمر على عائلة السبكي والتي أعتقد أنها أنقذت السينما في فترة زمنية حرجة ولولاها لانهارت دور العرض وأغلقت بعضها وتم تسريح موظفيها.

الندوة أدارها المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان الذي حرص على الحديث عن محطات في مشوار محمد العدل الغني، وتطرق إلى كواليس أفلام أمريكا شيكا بيكا، مافيا، ومولانا.

موضوعات متعلقة

جولة فى متحف المركبات الملكية: «مقتنيات تاريخية نادرة» (صور)

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

الأكثر قراءة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

«رحلة قلب قاصر» كتاب طبي جديد وتجربة شخصية لـ عمران الشامسي

سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي

أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر..الأحد المقبل